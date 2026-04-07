Ученые рассказали, сколько людей способна выдержать Земля

Международная группа ученых подсчитала, что оптимальная численность населения Земли составляет около 2,5 млрд человек. Сейчас на планете живут 8,3 млрд, сообщает «Царьград» .

Международная группа исследователей под руководством Кори Брэдшоу из университета Флиндерса проанализировала демографические данные за последние 200 лет. Результаты опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

По расчетам ученых, при численности около 2,5 млрд человек планета способна устойчиво восполнять ресурсы. Текущее население — 8,3 млрд — более чем втрое превышает этот показатель и усиливает глобальное перепотребление.

Если тенденции сохранятся, к 2070-м годам население может вырасти до 11,7–12,4 млрд человек. Это приведет к окончательному истощению природных запасов.

Авторы исследования связывают демографический рост с повышением глобальной температуры и увеличением экологического следа. По их оценке, системы жизнеобеспечения уже работают на пределе: ООН объявила о мировом водном дефиците, а популяции животных продолжают сокращаться.

Ученые призвали правительства сокращать потребление и активнее защищать природные экосистемы.

