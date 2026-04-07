Ученые рассказали, сколько людей способна выдержать Земля
Международная группа ученых подсчитала, что оптимальная численность населения Земли составляет около 2,5 млрд человек. Сейчас на планете живут 8,3 млрд, сообщает «Царьград».
Международная группа исследователей под руководством Кори Брэдшоу из университета Флиндерса проанализировала демографические данные за последние 200 лет. Результаты опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
По расчетам ученых, при численности около 2,5 млрд человек планета способна устойчиво восполнять ресурсы. Текущее население — 8,3 млрд — более чем втрое превышает этот показатель и усиливает глобальное перепотребление.
Если тенденции сохранятся, к 2070-м годам население может вырасти до 11,7–12,4 млрд человек. Это приведет к окончательному истощению природных запасов.
Авторы исследования связывают демографический рост с повышением глобальной температуры и увеличением экологического следа. По их оценке, системы жизнеобеспечения уже работают на пределе: ООН объявила о мировом водном дефиците, а популяции животных продолжают сокращаться.
Ученые призвали правительства сокращать потребление и активнее защищать природные экосистемы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.