Ученые раскрыли природу гравитационной аномалии в Антарктиде

Исследование показало связь аномалий в Антарктиде с процессами в недрах Земли

Геофизики из Университета Флориды и Парижского института физики Земли выяснили, что мощная гравитационная аномалия под Антарктидой сформировалась из-за движения пород в глубине планеты миллионы лет назад, сообщает «Царьград» .

Под Антарктидой расположена крупнейшая на планете зона ослабленного гравитационного притяжения. Ее происхождение долгое время оставалось загадкой. Геофизики использовали данные о землетрясениях по всему миру, чтобы «просветить» недра Земли и создать модель внутреннего строения планеты. Полученная карта гравитации совпала со спутниковыми измерениями.

«Представьте, что мы делаем компьютерную томографию планеты, но вместо рентгеновских лучей у нас есть сейсмические волны от землетрясений», — объяснил профессор Алессандро Форте.

Моделирование показало, что аномалия формировалась из-за медленного перемещения горных пород. Около 50–30 млн лет назад она резко усилилась — в период начала оледенения Антарктиды. Слабая гравитация влияет и на уровень океана: вода смещается к районам с более сильным притяжением, поэтому вокруг континента уровень ниже возможного. По мнению ученых, это могло повлиять на формирование ледников.

«Если понять связь между недрами Земли и гравитацией, можно выяснить, что влияет на стабильность ледяных щитов», — отметил Форте.

Разница в силе тяжести на планете достигает 0,5%: на экваторе человек весит примерно на 400 граммов меньше, чем на полюсах.

