Ученые: раньше магнитное поле Земли сильно влияло на климат

Ученые: магнитное поле Земли в протерозое было слабее, чем сейчас

Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН и института земной коры СО РАН установили, что 1,5 миллиарда лет назад магнитное поле Земли было в 4 раза слабее современного и сильно влияло на климат, сообщает RT .

«Наши данные указывают на то, что магнитное поле Земли в протерозое было значительно слабее, чем сейчас, и это могло сильно влиять на климат и условия жизни обитавших в то время организмов», — заявил старший научный сотрудник лаборатории главного геомагнитного поля и петромагнетизма института физики Земли Александр Пасенко.

Магнитное поле Земли защищает планету и ее обитателей от космической радиации и потока ионизированных частиц. В результате движения жидкого железа во внешнем ядре возникает это поле, но история его формирования науке пока неизвестна.

В протерозойскую эру атмосфера планеты насытилась кислородом и появились первые формы жизни, которые смогли развиваться только под стабильным магнитным куполом.