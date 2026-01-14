Ученые РАН: столкновения астероида с Землей не ожидается

Распространившиеся в Сети утверждения о скором столкновении с Землей астероида CE2XZW2, размеры которого составляют 10 метров, не соответствуют действительности. Об этом официально заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, говорится в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) .

«Распространяющаяся в сети информация об ожидающемся в ближайшее время падении на Землю 10-метрового астероида CE2XZW2 является недостоверной, запущенной без проверки, насколько нам известно, одним из околонаучных интернет-каналов. Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдосенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке факт-чекинга», — говорится в сообщении ученых.

До этого в социальных сетях и новостных изданиях появилась информация о том, что недавно обнаруженный астероид CE2XZW2 имеет значительную вероятность столкновения с Землей.

В сообщениях говорилось, что расчеты показывают, что траектория астероида проходит в пределах трех тысяч километров от центра Земли, что фактически означает прямое столкновение. При этом речь шла лишь о вероятности, что это произойдет, без точной даты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.