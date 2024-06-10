Ученые проанализировали частоту возникновения торнадо в России

Ученый РАН: вероятность возникновения торнадо в Подмосковье выше, чем в Москве

В России происходит около 300 смерчей в год. На фоне глобального потепления частота возникновения торнадо в стране может увеличиться, сообщает РБК .

По словам специалистов, торнадо стали чаще фиксировать, но это не означает рост числа таких явлений. Что касается сильных смерчей, которые могут нанести ущерб, они случаются около 30–50 раз в год.

Кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский отметил, что число подобных явлений по стране растет, но речь необязательно о торнадо, а о комплексе конвективных явлений: сильный ливень, крупный град, шквалы.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева отметила, что для Московского региона появление торнадо — редкость, последний был в 1904 году. Аномальная жара могла бы породить торнадо в мае, но этого не произошло.

«Москва — мегаполис и сама влияет на погодные явления, поэтому в Московской области вероятность торнадо несколько выше», — отметила Ананичева.