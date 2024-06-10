Ученые проанализировали частоту возникновения торнадо в России
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В России происходит около 300 смерчей в год. На фоне глобального потепления частота возникновения торнадо в стране может увеличиться, сообщает РБК.
По словам специалистов, торнадо стали чаще фиксировать, но это не означает рост числа таких явлений. Что касается сильных смерчей, которые могут нанести ущерб, они случаются около 30–50 раз в год.
Кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский отметил, что число подобных явлений по стране растет, но речь необязательно о торнадо, а о комплексе конвективных явлений: сильный ливень, крупный град, шквалы.
Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева отметила, что для Московского региона появление торнадо — редкость, последний был в 1904 году. Аномальная жара могла бы породить торнадо в мае, но этого не произошло.
«Москва — мегаполис и сама влияет на погодные явления, поэтому в Московской области вероятность торнадо несколько выше», — отметила Ананичева.