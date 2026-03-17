Ученые предупредили о риске разрушительного цунами на юге Франции

Разрушительное цунами может обрушиться на французское побережье в течение 30 лет

Ученые Университета Монпелье заявили, что в ближайшие 30 лет на юге Франции может произойти разрушительное цунами. Волна способна достичь берега уже через 10 минут после возникновения, сообщает MIR24.TV .

По оценке исследователей, вероятность формирования в Средиземном море волны высотой не менее одного метра в течение 30 лет составляет 100%. Под угрозой окажется Французская Ривьера, где проживают десятки тысяч человек.

Во Франции действует национальная система предупреждения о цунами, однако она фиксирует в основном волны, вызванные удаленными землетрясениями. Локальные причины, например подводные оползни, могут остаться незамеченными.

С XVII века по начало 2000-х годов на побережье зарегистрировали около 20 цунами. В 1887 году землетрясение в Лигурийском море вызвало волну почти два метра и резкое отступление воды от берега.

После Тихого океана Средиземноморский бассейн занимает второе место по числу зафиксированных цунами. В зоне возможного затопления находятся 1700 км побережья, 187 городов и не менее 164 тысяч жителей. Летом в опасности могут оказаться до 835 тысяч отдыхающих. Ученые призвали совершенствовать системы оповещения и эвакуации.

