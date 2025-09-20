Ученые предсказывают обнаружение 100 тысяч миров в ближайшее десятилетие

Это стало возможным благодаря анализу данных с телескопа Kepler, завершившего миссию семь лет назад, и действующего спутника TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), которые отслеживают мельчайшие изменения в свечении звезд при прохождении планет на их фоне.

«Мы везде находим планеты. Каждый новый телескоп открывает миры, которые мы даже не могли представить», — заявила ведущий ученый NASA Джесси Кристиансен.

К 2030 году, с вводом в строй телескопа Nancy Grace Roman и использованием данных миссии Gaia Европейского космического агентства, число известных экзопланет может превысить 100 тысяч. Ученые уже сейчас переходят от простого обнаружения к изучению их атмосфер, происхождения и потенциала для жизни. Особый интерес представляют планеты в зонах обитаемости — где условия позволяют существовать жидкой воде и, возможно, биологическим процессам.

