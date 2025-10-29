Ученые предсказали «звездный ливень» метеорного потока Леониды

Метеорный поток Леониды, который достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября, в текущем году сохранит скромные показатели — около 15-20 метеоров в час, сообщает ТАСС .

Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, этот поток рожден остатками кометы 55Р/Темпеля-Туттля, возвращающейся к Солнцу каждые 33 года.

Исторические данные свидетельствуют, что Леониды способны на настоящие «звездные ливни» — в 1966 году наблюдался рекордный «метеорный шторм» с частотой 10 000 метеоров в час.

Однако следующее явление подобного масштаба, по прогнозам ученых, произойдет лишь в 2099 году, когда Земля вновь столкнется с плотными облаками кометной пыли. До этого времени астрономы ожидают умеренное усиление активности во время возвращения кометы в 2031 и 2064 годах, когда частота метеоров может достичь 100 в час, но до 2030 года поток сохранит свою текущую интенсивность.