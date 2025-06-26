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Ученые Подольска внесли в банк генресурсов 21 редкую породу гусей из Суздаля

Сотрудники ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста Подольска в рамках реализации исследовательской программы «Развитие сети биологических коллекций сельскохозяйственных животных» посетили гусеферму Аграрного научного центра и взяли генетический материал 21 породы редких, практически исчезнувших пород гусей, которые сохранили ученые экспериментальной гусефермы в Суздале. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Ученые взяли у птиц кровь и пульпы пера для исследований, регистрации и дальнейшего формирования банка генетических ресурсов.

В проекте для отбора ресурсов также участвуют ФГБНУ «ВНИИ коневодства», где занимаются селекцией лошадей, ФНЦ Внитип, специализирующийся на птицеводстве, а также Северо-Кавказский ФНАЦ, поддерживающий овцеводство.

Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных животных создан для обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий указом Президента РФ № 195 от 19 марта 2024 г. на базе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Основными функциями Национального центра являются формирование и пополнение национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, а также гарантированное долгосрочное сохранение функциональности единиц наследственности, содержащихся в образцах, внесенных в национальный каталог.

Также разработка методик получения, хранения, комплексной оценки и использования образцов генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, в том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.