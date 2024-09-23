Ученые подмосковного МФТИ открыли метод тестирования лекарств с помощью нейросетей

Ученые МФТИ в Долгопрудном открыли новый подход к тестированию кардиотоксичности лекарств. Инновационный метод позволяет выявить такие вещества на этапе доклинических исследований. Разработанная сотрудниками лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ система получила название i-CARDIO. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кардиотоксичность — это способность лекарственного препарата влиять на возникновение и развитие аритмии и других патологий сердца. Доклинические испытания проводились на животных моделях, а затем клинические — на людях. Однако природа животных и человеческих клеток сердца не эквивалентны друг другу. Именно поэтому тестирование препарата небезопасно для людей.

По словам кандидата физико-математических наук, младшего научного сотрудника лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Сандаары Коваленко, ежегодно в России исключается до 20 препаратов из списка разрешенных для клинического применения именно по причине кардиотоксичности. Поэтому крайне важным этапом в развитии тестирования был переход с животных на человеческие клетки уже на этапе доклинических испытаний.

Как отмечает инженер лаборатории Виталий Джабраилов, благодаря новому методу можно прогнозировать такие негативные исходы, как аритмии и клеточная гибель.

На данный момент уже протестированы препараты, такие как циклофосфамид и эритромицин, а также перспективная смесь ботулотоксина с новохитозолем, которая может использоваться для лечения аритмий после операций.

До конца года исследовательская команда лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ планирует пройти процедуру патентования методики i-CARDIO.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.