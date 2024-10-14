Ученые Подмосковья создали экосредство для защиты картофеля и пшеницы от инфекций

Сотрудники института биофизики будущего МФТИ в Долгопрудном создали средство защиты сельскохозяйственных растений от бактериальных и грибковых инфекций на основе жира из личинок мухи Черная львинка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как пояснила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института биофизики будущего МФТИ Елена Марусич, средство экологически безопасно, обладает бактерицидным действием против 5 важнейших патогенов в сельском хозяйстве, в том числе активно борется с корневой гнилью, некрозом стеблей и бактериальным раком косточковых. Оно предназначено для предпосевной обработки семян важнейшей зерновой культуры — пшеницы, а также разнообразных овощей, включая картофель и капусту.

«Наш препарат обладает бактерицидным действием — уничтожает 100% патогенов. Это делает невозможным так называемое «привыкание» — процесс, когда бактерии могут выработать устойчивость к антимикробным средствам. При этом благодаря натуральной основе, суспензия из масла Черной львинки безопасна для экосистемы, в отличие от имеющихся на рынке химических средств защиты растений, включая антибиотики», — пояснила Елена Марусич.

Научная группа под руководством Елены Марусич уже получила патент на средство защиты растений от бактериозов и микозов сельскохозяйственных культур на основе жира Черной львинки.

Следующий этап реализации проекта — это масштабное тестирование препарата на базе агрохозяйств страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.