Ученые отмечают, что США грозит природный апокалипсис

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США ежегодно сталкиваются с различными стихийными бедствиями, только в XXI веке здесь уже зафиксировали около 130 крупных природных катастроф. По мнению многих ученых, в Соединенных Штатах может произойти природный апокалипсис, сообщает «Царьград».

Смерчи, тропические штормы, землетрясения и наводнения унесли жизни более 4 тыс. человек, материальный ущерб от них составил 500 миллиардов долларов.

Наиболее часто в США происходят смерчи и ураганы. Их научились предсказывать. По мнению ученых, прямо под Америкой увеличивается напряжение земной коры. Это грозит циклопическому землетрясению и гигантским волнам, способным смыть в океан полстраны.

Подозрительную активность также замечают зоне так называемого разлома Сан-Андреаса вдоль Западного побережья США на 1300 км.