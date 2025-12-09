Ученые обнаружили выброс сверхмассивной черной дыры в галактике NGC 3783

Международная группа исследователей установила, что сверхтяжелая черная дыра, находящаяся в центре галактики NGC 3783, недавно произвела выброс узконаправленного потока вещества, ускоренного до невероятной скорости, лишь немного уступающей скорости света, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

Изучение подобных явлений поможет ученым понять механизмы их магнитного ускорения.

«Мы ранее никогда не сталкивались со столь сильно разогнанными выбросами сверхмассивных черных дыр. Нам впервые удалось стать свидетелями того, как мощная вспышка рентгена, порожденная этим объектом, сопровождалась формированием сверхбыстрого космического ветра, который при этом возник всего за один день», — отметил сотрудник Нидерландского института космических исследований (SRON) Гу Лиъи.

По словам Гу Лиъи и его коллег, в ядрах большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, многие из которых активно поглощают окружающее вещество и выбрасывают часть его в форме джетов.

Так ученые называют узкие потоки раскаленной плазмы, разогнанные до околосветовых скоростей, которые генерируют огромное количество света, что зачастую делает их наиболее яркими объектами в космосе.

Недавно астрономам удалось зафиксировать самый быстрый из известных выбросов такого типа во время наблюдения за спиральной галактикой, расположенной в созвездии Центавра на удалении 150 миллионов световых лет от нашей планеты. В ее центре находится крайне активная сверхмассивная черная дыра, масса которой превосходит солнечную примерно в 28 миллионов раз. Ранее ученые уже отмечали признаки необычайно быстрого движения ее выбросов, однако подтвердить это не удавалось из-за недостаточной разрешающей способности рентгеновских телескопов.

Эта проблема была решена в конце 2023 года, когда японское космическое агентство JAXA запустило рентгеновский телескоп XRISM, способный с высокой точностью изучать структуру спектра рентгеновского излучения джетов. Используя этот аппарат, Гу Лиъи и его соавторы следили за изменениями в характеристиках свечения выбросов черной дыры в центре галактики NGC 3783 в течение десяти дней.

В ходе этих наблюдений ученые зарегистрировали мощную и неожиданную рентгеновскую вспышку, возникшую в результате пересоединения линий магнитного поля, окружающего выбросы черной дыры. Это событие высвободило колоссальное количество энергии, которое «оторвало» и ускорило находящиеся рядом с ней скопления плазмы до 57 тысяч километров в секунду, что составляет 20% от скорости света. По своей структуре и другим характеристикам данный сгусток материи оказался очень похож на корональные выбросы на Солнце, что делает его дальнейшие исследования особенно перспективными, заключили ученые.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.