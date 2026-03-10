Ученые назвали две страны, где удастся выжить в случае ядерной войны

Британское издание Mirror опубликовало исследование, согласно которому в случае глобальной ядерной войны наибольшие шансы на выживание сохранят Австралия и Новая Зеландия, сообщает «Царьград» .

Ученые смоделировали сценарий применения 12 тысяч ядерных боеголовок. По их оценке, это приведет к «ядерной зиме»: сажа и пепел от сгоревших городов закроют солнце на десятилетия.

Эксперт Энни Джейкобсон пояснила, что крупнейшие сельскохозяйственные регионы, включая американскую Айову, станут непригодны для земледелия. Массовый голод затронет даже тех, кто переживет первые удары.

Австралия и Новая Зеландия, по мнению исследователей, обладают тремя преимуществами: удаленностью от ядерных держав, способностью производить продовольствие в условиях резкого похолодания и отсутствием значимых военных целей.

При этом специалисты подчеркивают, что даже там выживание будет крайне тяжелым. Людям придется жить в условиях нехватки пищи, укрываться под землей и существовать в темноте из-за радиации и разрушения озонового слоя.

