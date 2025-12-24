Ученые назвали дату прихода весны в Россию

Согласно расчетам специалистов, она придет в Северное полушарие Земли в 17:46 по московскому времени 20 марта. В этот момент произойдет весеннее равноденствие: Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы.

Как пояснили в пресс-службе планетария, в этот день продолжительность дня и ночи на всей планете будет практически одинакова, а Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе. В Южном полушарии в эту же дату наступит начало астрономической осени.

Равноденствие, наблюдаемое дважды в год — в марте и сентябре, является ключевым астрономическим событием, определяющим смену сезонов. Для 2026 года планетарий также назвал даты других астрономических сезонов: лето начнется 21 июня (день летнего солнцестояния), осень — 23 сентября (день осеннего равноденствия), а зима — 21 декабря (день зимнего солнцестояния). Точное время этих событий будет объявлено ближе к указанным датам.

