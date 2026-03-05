Ученые нашли в Болгарии кость древнейшего предка человека

Возраст находки грекопитека в Болгарии оценили в 7,2 млн лет

Международная группа ученых обнаружила в Болгарии фрагмент бедренной кости грекопитека возрастом около 7,2 млн лет. Исследователи считают, что существо могло передвигаться на двух ногах, сообщает «Царьград» .

Окаменелость нашли в районе Азмака рядом с городом Чирпан на Верхнефракийской низменности. Результаты работы опубликованы в журнале Palaeodiversity and Palaeoenvironments. В исследовании участвовали специалисты из Болгарии, Греции, Германии и Канады.

По данным авторов, строение кости ближе к древним двуногим существам, чем к человекообразным обезьянам, которые в основном передвигаются по деревьям. Если вывод подтвердится, прямохождение могло появиться более 7 млн лет назад — на миллион лет раньше африканских находок.

Профессор Университета Торонто Дэвид Биган отметил, что грекопитек такого возраста может быть самым древним известным предком человека. Ранее ученые находили часть его нижней челюсти в районе Афин, однако способ передвижения оставался неясным.

Профессор Николай Спасов пояснил, что на «человеческое» движение указывают форма и длина шейки бедра, места крепления мышц и толщина кости. При этом походка грекопитека отличалась от современной и сочетала черты обезьян и более поздних гоминид.

Исследователи предполагают, что вид произошел от балканско-анатолийских обезьян и мог мигрировать в Африку из-за климатических изменений в конце миоцена. Раскопки в районе Азмака продолжаются.

