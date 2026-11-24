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Специалисты Московского физико-технического института разработали систему, которая превращает цифровое задание в участок ДНК. Она берет на себя 75–80% рутинных операций, сообщает «Царьград» .

Экспериментальная дозирующая станция принимает описание генетического кода в файле или через голосового ассистента. Разработчики рассчитывают ускорить с ее помощью выведение сельхозкультур, создание лекарств и промышленных бактерий.

«Нам поставили задачу: превратить входящую информацию о генетическом коде — хоть текст, хоть голос — в физическую пробирку с ДНК, пригодную для работы», — пояснил ведущий инженер лаборатории биофизики МФТИ Михаил Носов.

Система состоит из трех модулей. Робот-манипулятор дозирует жидкости, меняет инструменты, растворяет порошки и создает копии ДНК. Модуль химического синтеза производит фрагменты длиной до 80 пар оснований. Программа DNA.Split разбивает код на участки с учетом законов термодинамики.

Среди возможных применений — создание устойчивых к засухе и вредителям растений, диагностических панелей, генной терапии редких болезней и вакцин на основе матричной РНК. Эксперт по биоматериалам Людмила Быстрицкая отметила, что автоматизация снизит риск ошибок при ручной сборке генов. Инженеры планируют доработать программу и конструкцию.

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