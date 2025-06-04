Ученые института ядерных исследований в Дубне получили скоростной интернет

Сотрудники и посетители Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 195 Мбит/с. Такое улучшение стало возможным после обновления телекоммуникационного оборудования в научном институте, который расположен в подмосковном наукограде Дубна, сообщила пресс-служба МегаФона.

В лабораториях ОИЯИ работают более 5000 исследователей. Они ведут изыскания в области ядерной физики, физики элементарных частиц и конденсированных сред. На счету института больше половины научных открытий в ядерной физике, зафиксированных в СССР, и множество важных достижений современной науки.

Чтобы обеспечить стабильную связь и комфортные условия для работы, специалисты компании использовали несколько частотных диапазонов, включая 2G — для надежной голосовой связи и 4G — для высокоскоростной передачи данных и улучшенного качества звонков.

Благодаря технологии MIMO 2×2 новое оборудование может поддерживать больше одновременных подключений без потери качества связи даже в периоды пиковой нагрузки. Кроме того, технология VoLTE дает возможность пользователям одновременно совершать звонки и «серфить» в интернете.

«Объединенный институт ядерных исследований — флагман российской науки, где используют современные технологии для проведения уникальных изысканий. Именно поэтому мы внедрили наши надежные решения, обеспечив качественную и быструю связь, которая станет помощником для ученых и всех, кто работает на стыке будущего и настоящего», — рассказал директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.