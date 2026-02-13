Ученые бьют тревогу: африканские леса перестали поглощать углерод

Исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что леса Африки утратили способность к поглощению углерода из атмосферы и превратились в его источник. Кардинальное изменение баланса произошло после 2010 года. До этого, в период с 2007 по 2010 год, континент еще накапливал углерод, но затем ситуация изменилась на противоположную. Ученые связывают эту негативную динамику в первую очередь с масштабной вырубкой тропических лесов, сообщает «Царьград» .

Научная работа основана на данных, собранных за более чем десятилетний период. Эксперты оценивали изменения в объемах углерода в надземной биомассе, используя комплексный подход. В анализ вошли спутниковые изображения, информация с космического лазерного лидара NASA GEDI и японских радиолокационных спутников ALOS, методы машинного обучения, а также результаты тысяч наземных измерений.

Расчеты показали, что с 2010 по 2017 год Африка ежегодно теряла в среднем около 106 миллиардов килограммов лесной биомассы. Эта огромная масса эквивалентна весу 106 миллионов легковых машин. Наиболее серьезный ущерб был зафиксирован во влажных тропических лесах Демократической Республики Конго, Мадагаскара и ряда государств Западной Африки. Рост растительности в саваннах, включая кустарники, не смог возместить масштабы этих потерь.

Профессор Хайко Бальцтер, выступающий старшим автором исследования, отметил, что утрата африканскими лесами функции поглотителя углерода создает серьезные препятствия для достижения целей, закрепленных в Парижском соглашении. Теперь другим регионам мира потребуется сокращать объемы выбросов более быстрыми темпами, чтобы удержать глобальное потепление в установленных рамках.

Доктор Нежа Асил, соавтор научной работы, считает, что выход из сложившейся ситуации возможен при ужесточении контроля за управлением лесными ресурсами, активном противодействии нелегальным вырубкам, а также реализации крупных программ по восстановлению экосистем. В качестве примера подобной инициативы она привела проект AFR100, который ставит целью восстановление 100 миллионов гектаров ландшафтов к 2030 году.

Доктор Педро Родригес-Вейга из Лестерского университета, ответственный за ключевую часть анализа, добавил, что превращение африканских лесов в стабильный источник выбросов углерода неизбежно отразится и на глобальном углеродном рынке. По его мнению, это сделает выполнение международных климатических обязательств еще более трудной задачей.

