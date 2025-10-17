Ученицы школы креативных индустрий Орехово-Зуева победили в чемпионате «ЮниорМастерс.Креатив»

Софья Родина и Злата Прокопенко занимаются дизайном всего около года, но за это время успели доказать, что вдохновение, упорство и смелость в самовыражении способны привести к настоящему успеху. Они победили в чемпионате «ЮниорМастерс.Креатив», сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городскогоокруга.

Софья — творческая личность, для которой дизайн стал способом передать атмосферу свободы и неизвестности. Ее вдохновляет мультипликатор и аниматор Альберто Мьелго, а свой стиль она описывает хаотичным, ярким и живым как сама жизнь. На конкурс Софья представила уникальные худи и сумочку в стиле кольчужной брони, которые она придумала и сшила собственноручно. Победа в чемпионате значит для нее новый шаг вперед в дизайне.

Злата пришла в дизайн из любви к творчеству и рисованию. Ее вдохновляют природа и Винсент Ван Гог, а свой стиль описывает «кругленьким» и ярким. В конкурсе она воплотила идею, навеянную женскими платьями эпохи Древней Руси и рукоделием того времени. Победа для Златы значит еще один шаг к мечте: создавать одежду и плакаты, а однажды — сшить идеальное выпускное платье.

