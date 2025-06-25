Ученицы из Балашихи победили в региональном этапе Всероссийской акции «Здорово быть здоровым»

Ученицы из школы № 4 в Балашихе Дарья Антошкина и Яна Степанова приняли участие в проекте Единой России «Мир возможностей». Девушки победили в региональном этапе Всероссийской акции «Здорово быть здоровым», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью данной акции является приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни, а также сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Задачей участников акции было проведение уроков для школьников 5-8-х классов по различным темам, касающихся здоровья и семьи.

Наставником Дарьи и Яны стала Юлия Семенова, которая ежегодно курирует учеников, которые участвуют в различных акциях. Под ее руководством ребята уже становились победителями в таких акциях, как «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Русский Крым и Севастополь», «Наследие Победы: сила в единстве».

Победители 2025 года были приглашены в Дом Правительства Московской области для получения заслуженных наград. Грамоты и призы участникам вручил глава Движения Первых Московской области и региональный координатор проекта «Мир возможностей» Юрий Макеев.

«Мир возможностей» — проект Единой России, направленный на патриотическое воспитание, укрепление гражданского самосознания, сохранение исторического и духовного наследия России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.