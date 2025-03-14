Ученица шатурской школы № 2 стала победителем Всероссийского конкурса

Всероссийский открытый интеллектуально-творческий конкурс прошел на базе Президентской Академии РАНХиГС. В 2024-2025 учебном году конкурс объединил более 4 тыс. школьников из 89 регионов. Конкурсанты демонстрировали свои знания в сфере обществознания, истории, экономики, права и политологии.

Конкурс проходил в несколько этапов. Во время отборочного тура ученики решали он-лайн тест и готовили видео визитку на тему «Государство в наших руках: как молодежь меняет страну?». Участники, успешно прошедшие отборочный этап, решали тестовое задание и отвечали на открытые вопросы. В финал вышли более 200 учеников 9-11 классов.

Отметим, что за победу в этом конкурсе Виталия Ивашкина получит семь дополнительных баллов к ЕГЭ. Выпускница может ими воспользоваться, если решит продолжить обучение по образовательной программе подготовки бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в Президентской Академии РАНХиГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.