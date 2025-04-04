Ученица 9 «З» класса гимназии № 1 городского округа Балашиха Арина Ефремова завоевала первое место в компетенции «Мастер приготовления пиццы» Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Чемпионат проходил 2 и 3 апреля 2025 года на базе «Профессионального колледжа „Московия“.

В ходе конкурсного задания Арина продемонстрировала свои кулинарные навыки, успешно приготовив, оформив и представив пиццу «Четыре сыра». Ее блюдо было высоко оценено жюри за вкусовые качества и эстетическое оформление.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» — это не только соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов.

Движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года. В Балашихе чемпионат традиционно проходит при содействии Торгово-промышленной палаты городского округа.

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