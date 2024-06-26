Ученица 11 класса лицея № 6 Дубны получила 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Ученица 11 класса лицея № 6 Дубны Душанову Угилой Эрмухаммад кизи с отличным результатом в 100 баллов сдала ЕГЭ по биологии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Родители и учитель Яна Рудольфовна Туманян приложили огромные усилия для подготовки выпускницы к экзаменам. По словам педагогов, Угилой — целеустремленная и трудолюбивая ученица. В течение двух последних лет она четко шла к намеченной цели — сдать экзамены на отлично.

Для этого Угилой прорешала все доступные варианты заданий ЕГЭ, проявив невероятную работоспособность. Экзамен по биологии считается одним из самых сложных.

«Это достижение поистине впечатляет — выпускница настоящий герой!» — отметили в администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.