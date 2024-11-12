Учеников школы в Горках-2 приняли в организацию «Орлята России»

Юных учеников новой школы в поселке Горки-2 приняли в ряды «Орлят России», сообщили в пресс-службе Одинцовского горокруга.

Первоклассникам вручили нагрудные значки и удостоверения — как символ принадлежности к содружеству.

Мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики первых классов представили свои команды, дали слово всегда приходить на помощь друг другу, произнесли клятву юных орлят и пообещали ее исполнять.

Программа «Орлята России» является первой ступенью Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.