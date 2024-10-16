Ученики Видновского лицея посетят предприятие «Росатома»

Ученики Видновского художественно-технического лицея отправятся на экскурсию на одно из предприятий Госкорпорации «Росатом». Эта поездка стала наградой за победу в первой викторине чемпионата «Знание.Игра», организованного Российским обществом «Знание», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Викторина была частью профориентационного курса «Россия — мои горизонты» и охватывала темы, связанные с сельским хозяйством, растениеводством, садоводством и атомной промышленностью.

Ученик Видновского художественно-технического лицея Максим Городянкин продемонстрировал самые высокие результаты в Центральном федеральном округе, что позволило ему и его одноклассникам получить уникальную возможность увидеть работу одного из крупнейших предприятий атомной промышленности страны.

Партнером прошедшей игры выступила Госкорпорация «Росатом»: 9 лучших команд со всей России отправятся на предприятия корпорации, а еще 90 команд получат доступ к эксклюзивной онлайн-гостиной от «Росатома» на темы развития навыков будущего и выбора образования.

Чемпионат «Знание.Игра» продолжится в течение учебного года: Общество «Знание» запланировало проведение еще 8 викторин по итогам занятий, на которых школьники будут изучать достижения России в различных отраслях — от промышленности и сельского хозяйства до цифровых технологий и государственного управления.

Регистрация на следующие викторины доступна на сайте «Знание.Игра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.