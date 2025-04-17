Ученики школы № 27 Балашихи посетили производство лакокрасочных материалов

Учащиеся балашихинской школы № 27 посетили расположенное в округе предприятие «Акзо Нобель Декор». Компания является одной из ведущих по производству лакокрасочных материалов в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе экскурсии школьникам рассказали об истории и этапах развития предприятия, его продукции, оборудовании, а также о технологических процессах производства красок, при которых соблюдаются все нормы экологической безопасности. Кроме того, ребята познакомились с работой испытательной лаборатории и узнали о требованиях к контролю качества продукции.

«Сейчас очень нужны инженерные специалисты на производстве. Поэтому у вас есть все возможности в будущем трудоустроится на предприятии», — отметили в ходе общения с ребятами сотрудники компании.

Мероприятие завершилось чаепитием, в ходе которого школьники поделились своими впечатлениями и задали интересующие вопросы.

Экскурсии на действующие предприятия — часть проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который реализуется в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.