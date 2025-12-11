Ученики школы-интерната в Подмосковье выиграли международный турнир по мини-футболу

Шаховская школа-интернат заняла первое место в 25-м международном турнире по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В турнире, который проходил в Санкт-Петербурге, приняли участие 14 команд из различных регионов России, а также из Беларуси и Китая. Соревнования проходили на протяжении нескольких дней, в ходе которых команды демонстрировали свои навыки и тактику игры.

В ведомстве добавили, что момимо спортивной части, для участников была организована культурная программа. Ребята посетили футбольный матч «Зенита», игру хоккейной команды «Шанхайские драконы», аквапарк «Питерлэнд» и экскурсию в Эрмитаже. Завершением турнира стал ужин с театрализованным представлением.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.