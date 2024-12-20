Ученики Наро-Фоминской школы № 9 провели праздник в детсаду «Полянка»

Вместе с классным руководителем Зимаревой Натальей Владимировной ребята поздравили «особенных» детишек с наступающим Новым годом.

Для создания настоящей атмосферы волшебства и зимнего праздника, Дед Мороз из сказочного превратился в музыкального и сыграл на аккордеоне, Снегурочка привела с собой задорных подружек и вместе с ними исполнила русский народный танец. Праздничные скоморохи тоже оказались к месту — они веселили ребят и вручили им сладкие подарки. Вот так наши ученики ненадолго превратились в новогодних сказочных героев и подарили заботу тем, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.