Ученики лицея №6 в Одинцове провели акцию по поддержке зимующих птиц
Фото - © Одинцовский лицей №6 имени А.С. Пушкина
В Одинцове 19 января для учеников лицея №6 имени А.С. Пушкина провели мероприятие, посвященное Всероссийскому дню зимующих птиц, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В лицее №6 имени А.С. Пушкина в Одинцове 19 января прошла акция «Покормите птиц зимой!». Ученики 3А класса приняли участие в активностях проекта «Орлята России», приуроченных ко Всероссийскому дню зимующих птиц.
Классный руководитель Оксана Стрельская провела для школьников мозговой штурм «Чья это столовая?». В ходе игры дети составили памятку о том, какие продукты можно и нельзя класть в кормушки для птиц.
Также учащиеся поучаствовали в игре «Найди птиц за окном» и попробовали наблюдать за птицами. После активностей школьники обсудили, как каждый может помочь птицам зимой.
В рамках трека «Орленок – доброволец» ученики 1А класса вместе с родителями изготовили кормушки и повесили их на деревья возле школы.
