Ученики лицея №6 в Одинцове провели акцию по поддержке зимующих птиц

В лицее №6 имени А.С. Пушкина в Одинцове 19 января прошла акция «Покормите птиц зимой!». Ученики 3А класса приняли участие в активностях проекта «Орлята России», приуроченных ко Всероссийскому дню зимующих птиц.

Классный руководитель Оксана Стрельская провела для школьников мозговой штурм «Чья это столовая?». В ходе игры дети составили памятку о том, какие продукты можно и нельзя класть в кормушки для птиц.

Также учащиеся поучаствовали в игре «Найди птиц за окном» и попробовали наблюдать за птицами. После активностей школьники обсудили, как каждый может помочь птицам зимой.

В рамках трека «Орленок – доброволец» ученики 1А класса вместе с родителями изготовили кормушки и повесили их на деревья возле школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.