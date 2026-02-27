Ученики Изобретариума в Реутове выиграли 17 наград на конференции

Всероссийская научно-практическая конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов науки и образования. Участники представили свои разработки на выставке и защитили проекты перед жюри.

Победителями стали Александр Петров, Илья Зарифуллин и Юлия Макарова. Лауреатами признаны Дмитрий Кошкин, Артем Железнов, Максим Колчев, Степан Красульников, Максим Ефимцев, Матвей Спиридонов и Иван Солженикин.

Дипломы в специальной номинации получили Дмитрий Лисичников, Валентина Узунова, Родион Данилов, Георгий Жоржоладзе, Всеволод Сорокин, Ярослав Сорокин и Мария Красаускас. Конференцию организовали при поддержке Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.