Ученики из школы № 3 Рузского округа собирают подарки для участников СВО

Учащиеся школы № 3 Рузского округа к 23 февраля проводят акцию «Шоколадка защитнику» по сбору сладких подарков для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении двух недель учащиеся приносят в пункт сбора учебного заведения шоколад, конфеты, печенье и другие сладости, чтобы поддержать моральный дух военнослужащих.

Акция вызвала широкий отклик среди школьников и их семей. Собранные сладости уже скоро будут переданы для дальнейшей доставки адресатам. Сладкие подарки фронтовикам важны, так как они дают энергию, поднимают настроение, символизируют заботу и укрепляют социальную связь, поддерживая моральный дух и чувство единства.

Помимо сладостей, дети пишут письма и рисуют открытки с теплыми пожеланиями и словами поддержки, которые также будут отправлены вместе с подарками. Акция продлится до 23 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.