Ученикам Тучковской школы в Рузе рассказали о вербовке подростков в соцсетях
Заместитель Рузского городского прокурора Максим Чигрин провел лекцию для старшеклассников Тучковской школы. Темой встречи стали схемы вербовки подростков в соцсетях, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным ведомства, мошенники пишут школьникам в мессенджерах и соцсетях, обещают «легкий заработок» и используют их как дропперов. Также злоумышленники подсовывают фишинговые ссылки и просят продать персональные данные. Иногда подростков склоняют к поджогам под видом «секретных заданий».
Как отметил Максим Чигрин, главная задача таких встреч — предупредить молодежь. Важно, чтобы школьники четко понимали, какое наказание предусмотрено законом.