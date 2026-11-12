Ученикам Тучковской школы в Рузе рассказали о вербовке подростков в соцсетях

По данным ведомства, мошенники пишут школьникам в мессенджерах и соцсетях, обещают «легкий заработок» и используют их как дропперов. Также злоумышленники подсовывают фишинговые ссылки и просят продать персональные данные. Иногда подростков склоняют к поджогам под видом «секретных заданий».

Как отметил Максим Чигрин, главная задача таких встреч — предупредить молодежь. Важно, чтобы школьники четко понимали, какое наказание предусмотрено законом.