Ученикам подольской школы № 15 показали производство «СПКБ-Техно»

сегодня в 19:04

На предприятии прошла очередная профориентационная экскурсия для юных подольчан. Посмотреть продукцию и производство «СПКБ-Техно» приехали обучающиеся школы № 15 имени вице-адмирала В. Д. Сабанеева, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Сотрудники завода рассказали ребятам о профессии инженера-технолога, который занимается организацией производственного процесса; научных экспериментах, машиностроении и гальванике; показали производство кабельной продукции и станков.

По завершению мероприятия учеников угостили обедом и вручили им подарки собственного изготовления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.