Ученик Жуковского лицея стал призером литературного конкурса «Лето Господне»

Ученик лицея № 14 имени М. М. Громова городского округа Жуковский Денис Самодуров под руководством учителя Татьяны Сильяновой занял 3 место среди 10-11 классов в XI сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса им. И. С. Шмелева «Лето Господне». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводится издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года и направлен на развитие творческого потенциала подрастающего поколения на основе духовной традиции отечественной культуры, а также на содействие формированию у юных писателей творческих навыков.

В конкурсе приняли участие школьники из различных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья в трех возрастных категориях: 6-7, 8-9, 10-11 классы. Участники создавали работы по заданным темам. Жюри оценивало их по трем критериям: творческая составляющая, художественный уровень и грамотность. В финал вышли 50 ребят из 21 региона России, а также из Казахстана, Белоруссии.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 25 марта в Белом зале Храма Христа Спасителя. Победители получили от имени Святейшего Патриарха Кирилла дипломы, книги и ценные подарки. Также дипломами и комплектами литературы были отмечены педагоги, подготовившие победителей конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.