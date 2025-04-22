Ученик из Софрино стал призером Всероссийской олимпиады по французскому языку

Итоги интеллектуального турнира подвели 19 апреля в Самаре. В соревновании приняли участие более 240 школьников из 67 регионов страны.

Илья становится призером второй год подряд. Победители и призеры заключительного этапа имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов по направлениям, которые соответствуют профилю олимпиады. В этом году талантливый и трудолюбивый старшеклассник также стал призером регионального этапа олимпиады по итальянскому языку. Соревнование заключительного этапа включало два тура: письменный и устный.

Успехи ученика отметил в своем официальном аккаунте в телеграм глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Такой успех — результат больших трудов ученика, родителей и педагогов. Желаю Илье покорения новых вершин и крепкого здоровья!», — написал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.