Ученик из Софрино стал призером Всероссийской олимпиады по французскому языку
Фото - © Илья Парфентьев
Парфентьев Илья, ученик 10 класса Софринского образовательного комплекса, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Итоги интеллектуального турнира подвели 19 апреля в Самаре. В соревновании приняли участие более 240 школьников из 67 регионов страны.
Илья становится призером второй год подряд. Победители и призеры заключительного этапа имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов по направлениям, которые соответствуют профилю олимпиады. В этом году талантливый и трудолюбивый старшеклассник также стал призером регионального этапа олимпиады по итальянскому языку. Соревнование заключительного этапа включало два тура: письменный и устный.
Успехи ученика отметил в своем официальном аккаунте в телеграм глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«Такой успех — результат больших трудов ученика, родителей и педагогов. Желаю Илье покорения новых вершин и крепкого здоровья!», — написал глава округа.
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