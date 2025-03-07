Учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли в Подмосковье

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2025 года прошли учения на территории Московской области, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Они проведены согласно утвержденным планам тушения лесных пожаров с использованием системы оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами (СОУЛП) по взаимодействию в организации тушения лесных пожаров с региональной диспетчерской службой (РДС), диспетчерскими службами и лесопожарными станциями филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и филиалами ГАУ МО «Мособллес».

«Начало пожароопасного сезона в этом году прогнозируется раньше обычного — во второй половине марта. От четких действий лесопожарных формирований зависит обеспечение стабильной обстановки на подмосковных землях лесного фонда», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ходе учений отрабатывались несколько сценариев: по одному из них, который происходил в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах, лесной пожар на площади 3 гектара был обнаружен во время авиапатрулирования рядом с населенным пунктом.

По второму сценарию, который отрабатывали в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах, на прямую линию РДС поступило сообщение о возгорании сухой травы из-за неосторожного обращения населения с огнем. Осложнял ситуацию сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени и продвижению его к границе лесного фонда и населенному пункту.

По третьему сценарию, который отрабатывался в Волоколамском, Истринском, Орехово-Зуевском лесничествах и лесничестве «Русский лес», сильное задымление в глубине лесного фонда было замечено по камерам видеонаблюдения. Из-за быстрого распространения огня, сухой устойчивой погоды и невозможности лесопожарной техники быстро прибыть к месту возгорания, площадь условного пожара быстро увеличилась с 2 га до 15 га, и ему была присвоена категория крупного лесного пожара.

В соответствии с тактическим замыслом участники учений оперативно отреагировали и своевременно выполнили поставленные задачи по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров.

«Благодаря оперативному реагированию и взаимодействию между службами специалисты, участвующие в тушении условных лесных пожара, с поставленными задачами справились. Учения подтвердили готовность всех служб, занятых охраной лесов от пожаров, к слаженной работе в борьбе с очагами возгорания», — добавил Евгений Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.