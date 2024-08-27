Учения по поиску пропавших и пострадавших детей пройдут в Москве

В Москве на вокзале «Восточный. Терминал Черкизово» 31 августа пройдут масштабные учения по поиску пропавших несовершеннолетних детей. Начало мероприятий в 9:00, передает пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В ходе учений участники отработают несколько сценариев по обнаружению несовершеннолетних детей, объявленных в розыск. В том числе ребенка с особенностями развития, оказавшегося на вокзале без сопровождения взрослых. Для создания условий, максимально приближенным к реальным жизненным ситуациям, в мероприятии будут задействованы поисково-спасательные группы и волонтеры, а также организован оперативный штаб.

«Вопрос безопасности детей в преддверии нового учебного года особенно актуален, а такие мероприятия помогут отработать взаимодействия структур на разных уровнях. Понять, как действовать при нештатной ситуации, чтобы в дальнейшем суметь оперативно отреагировать и оказать помощь в обнаружении пропавшего человека», — прокомментировал Юрий Быховский, заместитель начальника Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиал ОАО «РЖД».

Во время учений будут отрабатываться наиболее распространенные сценарии безвестного исчезновения.

Цель предстоящих учений — обеспечить слаженное взаимодействие транспортной полиции, сотрудников РЖД с волонтерами Национального Центра при розыскных мероприятиях по поиску без вести пропавших несовершеннолетних.

«Специалистам доподлинно известно, что при поиске без вести пропавших детей на счету каждая минута. И в 90% случаев успех всех прилагаемых усилий зависит от того, как сотрудники полиции, волонтеры и все сопричастные этими минутами сумеют распорядиться. Я надеюсь, что благодаря учениям каждая из участвующих сторон сможет объективно оценить свою степень готовности к участию в розыскных мероприятиях и поделиться с другими участниками учений, как можно было бы это взаимодействие улучшить», — отмечает Денис Губенко, заместитель директора по взаимодействию с государственными органами Национального Центра, член Общественной палаты РФ.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям уделяет особое внимание подготовке волонтеров-поисковиков, организуя ежегодные учения, которые помогают совершенствовать навыки и умения поисковиков, увеличивают эффективность их работы, а также отлаживают взаимодействие с силовыми структурами.

Летом 2024 года были проведены шесть масштабных слётов волонтеров в Хабаровском, Камчатском краях, Иркутской, Московской, Мурманской и Калининградской областях. Обучение прошли 425 добровольцев.

В настоящее время отделения Национального Центра объединяют волонтеров из 46 регионов России. Только за период с января по июль 2024 года на горячую линию организации поступило около 3600 заявок. С итогом «Найден. Жив» завершены 1260 поисков взрослых и 1738 — несовершеннолетних. Работа по поиску пропавших проводится в тесном взаимодействии с силовыми ведомствами и спасателями МЧС России.