Центр «Авангард» в Одинцовском округе проведет день открытых дверей 25 апреля

День открытых дверей пройдет 25 апреля в учебно-методическом центре «Авангард» в Одинцовском округе. С 10:00 до 18:00 гостей ждут занятия по начальной военной подготовке, мастер-классы и показательные выступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе — занятия и экскурсии от инструкторов центра, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы от ЦСКА, проекта «Выбор сильных», движения «Здоровое Отечество», Движения Первых и Юнармии. Также запланированы показательные выступления бойцов 45-й отдельной бригады спецназа. Для детей подготовят анимационную программу.

На уличной сцене в течение дня пройдет концерт с участием артистов Москвы и Подмосковья и творческих коллективов. На территории центра будет работать полевая кухня. Кроме того, состоится первый межрегиональный военно-патриотический форум по начальной военной подготовке для педагогов ОБЗР из разных регионов России.

«День открытых дверей в «Авангарде» в этом году — событие федерального масштаба. Мы ждем гостей со всей страны. Подготовлена большая программа с участием известных исполнителей и партнеров центра», — отметила директор УМЦ «Авангард» Дарья Борисова.

За время работы центра прошло 158 заездов для курсантов из Москвы и Подмосковья. Сборы прошли более 180 тыс. школьников и студентов колледжей. Опыт центра стал основой для создания аналогичных площадок в других регионах страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.