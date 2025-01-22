Учебное пособие вуза Подмосковья признано лучшим на международном конкурсе

Пособие «Конфликты среди подростков и медиативные техники их решения», созданное преподавателями ГСГУ, признано лучшим на IX международном конкурсе научных и учебных публикаций «Академус», сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

В этом году работы на конкурс предоставили более 600 авторов, затронув многие значимые и актуальные темы в области науки, техники и образования. Преподаватели ГСГУ — декан социально-психологического факультета Светлана Савельева, заведующий кафедрой психологии и социально-педагогического образования Елена Белоус и доцент Михаил Филиппов — в своем пособии постарались раскрыть основные причины, условия и актуальные техники преодоления конфликтов среди подростков в системе образования.

«Мы хотели выпустить книгу, которая будет полезна различным категориям студентам и педагогам. Сегодня конфликты в подростковой среде увеличиваются, однако литературы по этой теме не так много. После презентации книги от студентов и магистрантов поступило много вопросов, что говорит о живом интересе к нашей работе», — рассказала Светлана Савельева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.