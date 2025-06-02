Участок дороги в деревне Беляниново Мытищ привели в порядок

Жительница деревни Беляниново округа Мытищи обратилась по поводу разрушения участка дороги, прилегающего к ее дому, в администрацию округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудниками территориального управления «Пироговский» был организован выезд на место, выявлено неудовлетворительное состояние канализационного колодца, а именно провал и разрушение асфальтового полотна. После проведенного обследования специалисты ООО «Водопроводно-канализационные системы» выехали по адресу и оперативно устранили обрушения возле канализационных люков, заасфальтировав часть дорожного покрытия.

Кроме того, планируется, что до конца августа строительная компания «Аурус», ведущая в данное время строительство складских помещений в Беляниново, приведет в порядок дорожное полотно на улице Школьной.

К тому же при формировании плана ремонта на следующий год будет рассмотрен и вопрос включения в него данной дороги.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.