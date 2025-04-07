Участницы бронницкого сообщества «Нежный бизнес» проведут акцию по посадке деревьев

Акцию по посадке деревьев проведут участницы бронницкого сообщества женщин-предпринимательниц «Нежный бизнес» 12 апреля в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

У каждой лавочки будет посажено деревце, приобретенное на личные средства бронничанок — индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Этот проект не только украсит город, но и создаст комфортные условия для отдыха местных жителей. Когда деревья подрастут, создадут тень для отдыхающих.

Девушки из сообщества «Нежный бизнес» регулярно поддерживают родной город налоговыми отчислениями, участвуют в социально значимых мероприятиях, инициируют множество полезных дел. Одним из них станет появление «Нежной аллеи» из берез, кленов и сосен на радость разным поколениям бронничан.

Поучаствовать в акции можно, придя в этот день на мероприятие «Фестиваль космических чудес». Начало в 12.00 у сцены парка. Вход свободный.

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