Участницы «Активного долголетия» из Подольска встретились в преддверии 8 Марта

В спортивном комплексе «Труд» состоялась встреча лидеров проекта «Активное долголетие» и активистов общественных ветеранских организаций округа при поддержке Администрации Подольска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поводом для встречи стало наступление весны: собравшиеся поздравили друг друга с приближающимся 8 Марта. Кроме того, активистки подвели итоги прошлого года и наметили план работы на 2026-й год. Организатором встречи выступил Центр социальной поддержки.

«Участница клуба как-то сказала мне, что благодаря „Активному долголетию“ она только начинает жить», — поделилась директор МКУ «Центр социальной поддержки» Лариса Бекетова.

В 2025 году в Подольске созданы 5 территориальных отделений клуба «Активное долголетие». В каждом из отделений функционируют спортивные секции и творческие кружки.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.