Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск
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Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* не явилась к следователю, после чего была объявлена в международный розыск, сообщает РИА Новости.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах отметили, что Толоконникова* была уведомлена об этом адвокатом.
При этом участница Pussy Riot не прибыла к следователю, что стало основанием для объявления ее в межгосударственный розыск. Об этом она также была уведомлена ее защитником.
Ранее Толоконникову* заочно арестовали по делу об оскорблении чувств верующих. В марте 2023 года по данному делу она была объявлена в федеральный розыск.
Сама участница Pussy Riot уже несколько лет живет в США в Лос-Анджелесе.
*Признана в России иностранным агентом