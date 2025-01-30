Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* не явилась к следователю, после чего была объявлена в международный розыск, сообщает РИА Новости .

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах отметили, что Толоконникова* была уведомлена об этом адвокатом.

При этом участница Pussy Riot не прибыла к следователю, что стало основанием для объявления ее в межгосударственный розыск. Об этом она также была уведомлена ее защитником.

Ранее Толоконникову* заочно арестовали по делу об оскорблении чувств верующих. В марте 2023 года по данному делу она была объявлена в федеральный розыск.

Сама участница Pussy Riot уже несколько лет живет в США в Лос-Анджелесе.

*Признана в России иностранным агентом