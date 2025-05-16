Участница предварительного голосования «ЕР» провела открытый урок для жителей Балашихи

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное Дню открытия автодорожной части Крымского моста, прошло в школе № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие сотрудники учреждения, волонтеры, военные и жители округа. К собравшимся с приветственным словом обратилась участник предварительного голосования Ольга Бортновская, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Она отметила, что такие патриотические встречи — актуальны, так как помогают нам вернуться в историческое прошлое, которым мы должны гордиться, ценить его, не забывать и передавать память о нем из поколения в поколение. От этого зависит наше будущее.

В связи с этим, Ольга Бортновская отметила, что уже 19 мая стартует процедура предварительного голосования партии «Единая Россия», в ходе которой у граждан есть возможность самим определить, кого они поддерживают и каким они видят свое будущее.

«Эта процедура позволяет выбрать лучших на территории городских округов, тех, кому по-настоящему доверяют люди, и с кем они готовы взаимодействовать при решении вопросов. Я сама являюсь участником предварительного голосования и хотела бы стать частью единой команды нашего президента и выполнять задачи, связанные с народной программой партии и улучшением качества жизни граждан», — сказала Ольга Бортновская.

В ходе патриотического мероприятия его участники вспомнили о создании уникального сооружения — Крымского моста. Это одно из самых выдающихся конструкций XXI столетия в мире. Мост считается крупнейшим в Европе.

«Крымский мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России, является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов современной России. Его автодорожная часть, открытая для движения 15 мая 2018 года, стала символом воссоединения Крыма с Россией и значительно улучшила транспортную доступность полуострова. Он был построен по новейшим инженерным стандартам в невероятно короткие сроки — всего за два года», — рассказала учитель истории Анна Денисова.

Затем участникам встречи рассказали о деятельности волонтерских организаций в нашем округе, а также о важности работы по сбору и отправке гуманитарной помощи. Ветеран боевых действий и локальных конфликтов прошлых лет Дмитрий Кузюков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь, которую они собирают и передают в зону СВО. Он подчеркнул важность патриотического воспитания и преемственности поколений.

«В Балашихе осталось в живых 13 участников Великой Отечественной войны. Хочется пожелать им здоровья, а подрастающему поколению — помнить подвиги наших предков, стать для ветеранов опорой и поддержкой. Также нужно изучать историю своей страны, быть сильными перед лицом любых испытаний», — отметил Дмитрий Кузюков.

В заключении патриотической встречи Ольга Бортновская вручила самым активным волонтерам благодарственные письма и удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.