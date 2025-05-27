Участниц женского клуба Кадрового центра Подмосковья проконсультировали по работе

В Кадровом центре Подмосковья в Подольске состоялась встреча женского клуба «Ты — в центре внимания». Близкие родственницы участников СВО приехали, чтобы вместе с консультантами кадрового центра построить индивидуальный карьерный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Женский клуб — это совместный проект кадрового центра Подмосковья и партии «Единая Россия». Этот проект стартовал меньше года назади изначально был направлен только на трудоустройство женщин. Но мы в Подмосковье решили пойти дальше. Наш клуб «Ты — в центре внимания» существует для самоопределения и самореализации женщин: мы проводим профориентацию и выявляем потребности наших участниц, о которых они, зачастую, сами не подозревают, переобучаем, если это необходимо, помогаем открыть собственное дело», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Встречи женского клуба кадрового центра Подмосковья проходят в регионе в различных форматах. На этот раз построить карьерный трек приехали родственницы участников СВО из Мытищ — при поддержке местного отделения Центра поддержки военнослужащих и их семей. Поддержать женщин на встречу приехала Людмила Зернова — волонтер, активистка и певица, известная под псевдонимом Мила Сила. Для нее визит в городской округ Подольск имеет особое значение: здесь, в деревне Федюково, находится школа, которая носит имя ее погибшего мужа. Дмитрий Зернов отправился добровольцем в зону специальной военной операции осенью 2022 года, получил позывной «Учитель». Был награжден медалями «За особые заслуги», «За отвагу». Погиб при выполнении служебно-боевых задач. Школа, в которой он работал с 2011 года, теперь носит имя Дмитрия Зернова.

«Многим из этих женщин сейчас нужна поддержка. Мне тоже было сложно, но я не закрылась в себе. Я решила продолжить дело мужа. Он ведь пошел на СВО, несмотря на то, что у него была бронь, в то время, когда многие убегали. Я поняла, что нужно трудиться ради страны, писать песни, собирать помощь для наших бойцов и поддерживать женщин», — рассказала Мила Сила.

Узнав от членов женского клуба о возможности получить индивидуальную консультацию, в Кадровый центр Подмосковья приехали и участники СВО. Им также не отказали в возможности вместе со специалистами построить карьерный трек.

«Мы всегда готовы оказать содействием тем, кто вернулся из зоны СВО. У нас есть для них специально разработанный карьерный трек, который направлен на скорейшую адаптацию, социализацию и трудоустройство», — сказала Ольга Пугачева. Она также подчеркнула, что нет необходимости ждать каких-либо особенных мероприятий — участников СВО в кадровом центре готовы принять в любой будний день.

Участникам встречи рассказали о мерах государственной поддержки от кадрового центра Подмосковья, провели тренинг и индивидуальные консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.