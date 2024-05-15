сегодня в 18:49

Участнику спецоперации передали технику для разведчиков из Подольска

В филиале центра помощи мобилизованным и их семьям на улице Комсомольской глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал командиру разведывательной группы с позывным «Мериди» партию техники. В его подразделении десять подольчан, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Уверен, два квадрокоптера Mavic-3T и антидроновое ружье «Гарпия» точно помогут ребятам в их службе. А письма от детей наполнят сердца теплом», — отметил Григорий Артамонов.

Сбор средств ведется через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, также на связи ежедневно, готов оперативно принимать необходимые вещи. 8 (4967) 50-04-93.

Поддержку военнослужащим и их близкими оказывают специалисты специализированного центра: ул. Чистова, 11/8; 8 (4967) 57-77-71, 8 (964) 724-12-65.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.