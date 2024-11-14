Участников СВО в Подмосковье освободят от налога на авто до 200 л. с.

В Мособлдуме в целом приняли закон, который до конца 2025 г. освобождает участников СВО от выплат транспортного налога на автомобили мощностью до 200 лошадиных сил, передает корреспондент РИАМО.

Принятый закон продляет и расширяет транспортные льготы для участников СВО.

«Теперь от уплаты налога будут освобождены автомобили мощностью до 200 лошадиных сил», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее от уплаты налога были освобождены автомобили мощностью до 150 л. с.

«Все меры поддержки вводятся в результате непосредственного общения с родными и близкими наших героев. В том числе по их просьбе мы освободили участников СВО от транспортного налога. Мы получали обращения семей с просьбой, чтобы льгота распространялась и на более мощные автомобили — поэтому мы не только продлили, но и расширили эту меру поддержки», — рассказал председатель Мособлдумы.

Брынцалов добавил, что в правительстве понимают, как важно для ребят, которые с честью и самоотверженно выполняют свой воинский долг, знать, что дома все в порядке.

«Семьи бойцов зачастую не пользуются автомобилем родственника, который отправился защищать Родину. Поэтому освобождение от транспортного налога является еще одним дополнительным подспорьем для семьи. Мы продолжим работу по анализу действующих мер», — отметил он.

Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Если льгота не предоставлена, можно подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.