Участников СВО и волонтеров наградили премией «Мы рядом» в номинации «Герои на службе»

На торжественной церемонии в Подмосковье наградили лауреатов премии «Мы рядом» в номинации «Герои на службе». В этот день на сцену вышли участники специальной военной операции, волонтеры и военнослужащие, которые, несмотря на ранения и трудности, продолжают служить стране и помогать своим товарищам.

Премию и памятные награды вручил сенатор Российской Федерации, гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

В числе награжденных — Евгений Володин, Андрей Головняк, Алексей с позывным Замбай, Андрей с позывным Расписной, Владимир с позывным Малой, Илья Девятайкин, Татьяна Лясникова, Михаил с позывным Муха, Илья с позывным Адидас, Александр Пухно, Илья с позывным Тайсон, Вячеслав с позывным Галеон, Ильдар с позывным Француз, а также боец с позывным Кума.

После церемонии лауреаты сделали общее фото и поделились словами благодарности в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Огромное спасибо, естественно, губернатору Московской области — это Андрею Юрьевичу Воробьеву, который организовал нам такую премию, и которой мы оказались достойны. В итоге мы — волонтеры и люди, которые продолжают наше общее дело, несмотря ни на что и вопреки всему. Спасибо огромное медикам, которые находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, потому что их действия, слаженность, максимальная быстрота — она очень важна. Эвакуационные группы. И вот врачи института Вишневского, и медсестры — просто низкий поклон всем», – сказала Татьяна Лясникова.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

