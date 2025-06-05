Участники СВО смогут найти работу на предприятиях Подмосковья

Правительство России утвердило план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО и организации их профессиональной ориентации. Будет сформирован резерв рабочих мест для участников СВО и создана система мониторинга трудоустройства таких граждан, в том числе на предприятиях Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Данная инициатива направлена на поддержку героев, вернувшихся с фронта, и их успешную интеграцию в гражданскую жизнь. На подмосковных предприятиях участники СВО смогут освоить новые профессии в сфере промышленности, бесплатно пройти повышение квалификации или переобучение по другой специальности. Ознакомиться с работой современных производственных площадок участники СВО могут на экскурсиях, которые проводятся в рамках нашего проекта Мининвеста „Звезды Победы“. Основная цель которого — содействие в трудоустройстве участников специальной военной операции», — рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

Так, например, на подмосковном предприятии ГК «Пластик Он Лайн», которое занимается производством сухих душей и другой гигиенической продукции, предназначенной для использования военными в полевых условиях, уже работают ветераны СВО. Сейчас компания готовится принять на работу еще одного сотрудника.

«Некоторые участники СВО возвращаются с инвалидностью, поэтому мы подготовили специальные помещения, чтобы для людей рабочий процесс был комфортным. Будущий сотрудник присоединится к направлению по производству сухих душей. Символично, что даже дома он будет вносить свой вклад в помощь военным на фронте», — отметил генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Напомним, инициатива правительства Московской области проводить экскурсии на производствах для участников СВО стала первой в России в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.